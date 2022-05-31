Прийшла погостювати і обікрала: у Києві викрили 27-річну злодійку

Жінка напоїла знайомого та поцупила в нього 84 тисячі гривень, 1 800 євро, 400 доларів США, наручний годинник, каблучку та інше особисте майно. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, зловмисниці загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Оболонського управління поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив, що його обікрала знайома. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

Слідчий Оболонського управління поліції Києва Мирослав Артамонов розповів, що напередодні потерпілий познайомився з жінкою, яка запропонувала погостювати та продовжити спілкування у нього вдома за чаркою алкоголю:

«Під час застілля чоловік заснув, а зловмисниця користуючись можливістю викрала з його оселі 84 тисячі гривень, 1800 євро, 400 доларів США, наручний годинник, срібну каблучку, навушники, документи, банківські карти, ключі від автомобіля «Пежо» та 2 мобільних телефони. Після скоєного правопорушниця покинула помешкання».

У ході слідчо-оперативних дій поліцейські менш як за добу викрили крадійку. Її затримали на вулиці Академіка Корольова у Святошинському районі Києва. Зловмисницею виявилась раніше не судима уродженка Рівненської області, 1985 року народження.

«Ми вилучили у жінки сумку з викраденим, однак частину коштів вона встигла витратити на свої потреби, а мобільні телефони потерпілого викинула у смітник. Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — додав правоохоронець.

За даним фактом слідчі Оболонського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва