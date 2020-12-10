Прикордонника судитимуть за одержання понад ₴10 тис. хабара за пропуск машин без черги та поза митним контролем

За процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону направлено до суду обвинувальний акт відносно інспектора прикордонного контролю одного з відділів прикордонної служби Чопського прикордонного загону за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, хабар у розмірі понад 10 тис грн призначався сержанту за сприяння в безперешкодному пропуску трьох автомобілів з товарами побутового вжитку в обхід загальної черги, поза митним контролем та не створені перешкод у швидкому перетині через державний кордон України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Національної поліції України та відділ внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону ГВВБ «Захід» Держприкордонслужби України.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері

Західного регіону