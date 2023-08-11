Пропонували $2000 за прикриття корупційних схем: у Львові затримано керівництво облуправління Держпродспоживслужби

Вказану суму посадовець та його підлеглий пропонували представникам правоохоронного органу, розраховуючи на їхню лояльність щодо запроваджених ними корупційних схем.

Викрили та задокументували посадових осіб обласної Держпродспоживслужби оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції. За даними слідства, керівник служби налагодив корупційні схеми – побори від підлеглих керівників структурних підрозділів та місцевих підприємців.

Щоб убезпечити свій «бізнес» та деяких своїх підлеглих та уникнути кримінальної відповідальності за це, а також безперешкодного функціонування налагоджених «схем», звернувся з пропозицією до представника правоохоронного органу. За лояльність з їхнього боку пропонував щомісячно надавати 2000 доларів США.

Як посередника залучив начальника одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби: саме він мав акумулювати та щомісячно передавати кошти.

10 серпня поліцейські затримали начальника відділу під час надання правоохоронцю 2000 доларів США. Раніше задокументовано факт передачі ще 2000 доларів США неправомірної вигоди.

Керівник обласного управління та начальник відділу затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України