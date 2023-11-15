Припинено діяльність організованого злочинного угруповання під керівництвом «смотрящого за Черніговом»

Організатор злочинної групи разом з «авторитетами» злочинного світу погрожували розправою та вимагали від чернігівців гроші за розв’язання штучно створених ними проблем у їх близьких родичів.

Слідство встановило, що до складу угруповання, яке поширювало свій злочинний вплив, входили раніше судимі громадяни, серед них – і так званий «смотрящий» за Черніговом.

«Смотрящий» давав вказівки своїм спільникам – у кого і за що вимагати великі суми грошей. У подальшому вони погрожували мешканцям міста Чернігова розправою. Щоб «вирішити питання» і захистити своїх близьких від злочинних посягань люди передавали «авторитетам» гроші.

7 червня оперативники та слідчі за силової підтримки КОРД та роти поліції особливого призначення затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу так званого «смотрящого» та його спільника. Зловмисники якраз отримали кошти від родича потерпілого. Загалом задокументовано факт вимагання близько 170 000 гривень.

Співробітники слідчого управління поліції Чернігівської області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які налагодили злочинну схему «заробітку».

А саме, «смотрящому» та двом «кримінальним авторитетам» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, а саме у встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу в Чернігові, а також у вимаганні, вчиненому організованою групою.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області