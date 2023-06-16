Розкрадання на будівництві столичного Подільського мосту – директору КП повідомлено про нову підозру

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, з 2017 року на підставі договору, укладеного з КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генпідрядник із залученням підконтрольних підрядних організацій здійснює роботи із завершення будівництва Подільського мосту.

Розслідуючи законність використання коштів, виділених на цей об’єкт, правоохоронці встановили численні фінансові зловживання з боку керівників згаданих підприємств, які, перебуваючи між собою у змові, запровадили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

Так, у березні 2023 року між комунальним підприємством, генпідрядником та підрядною організацією були підписані чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів. На підставі цих документів на рахунок однієї з підрядних організацій були перераховані кошти у сумі 181 млн гривень.

У той же час, висновком будівельно-технічної експертизи, встановлено завищення вартості оренди вказаної техніки на загальну суму 104 млн гривень.

Крім того, слідством здобуто докази подальшого перерахування вказаних коштів на рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів, запчастин тощо. Зазначені перерахування були здійснені з метою обготівкування коштів для подальшого розподілу між фігурантами.

У межах слідства проведено 8 обшуків за місцями мешкання осіб, причетних до протиправної схеми.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

У ході подальшого слідства буде надана оцінка іншим учасникам злочину.

Раніше директору КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівнику генпідпрядної організації прокуратура повідомила про підозру у завданні збитків на понад 6 млн грн.

Крім того, у травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 млн грн через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно ще двох субпідрядників.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура