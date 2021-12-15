Розтрата коштів на ремонті Південного мосту — прокуратура провела обшуки в офісах «Київавтодор» та підрядника

Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Подільським УП ГУНП за матеріалами УСР в м. Києві ДСР НП України провела обшуки в офісних приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» та підрядного підприємства.

Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, вчиненої в особливо великих розмірах.

Загальна сума підряду становила 148,7 млн грн.

За даними слідства, частина робіт, які, згідно документів, були виконані підрядником на об’єкті у період з вересня по листопад поточного року, не відповідають заявленим обсягам та вартості.

14 грудня 2021 року на підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях згаданих підприємств з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Київська міська прокуратура