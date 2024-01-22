САП завершила слідство у справі народного депутата, який заволодів 320 га земель

Завершено досудове розслідування у справі народного депутата, якого підозрюють у незаконному заволодінні 320 га державних земель.

Як передає Укрінформ, про це Спеціалізоваа антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

“19 січня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України, колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректора державного підприємства, директора приватного підприємства та юриста, підозрюваних у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на майже 127 млн грн”, – ідеться у повідомленні.

За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро України відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2016-2019 роках народний депутат, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.

Так, директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після припинення права користування цими землями, відповідно до злочинної схеми, керівник ГУ Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які у подальшому “продали” їх компанії, підконтрольній організатору схеми.

Реалізація цієї схеми завдала державі збитків на суму майже 127 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У САП зазначили, що 19 січня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав одному з підозрюваних у справі, а саме юристу, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 26,840 млн грн народному депутату, підозрюваному у незаконному заволодінні 320 га землі.

Також у цій справі запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,342 млн грн обрали директору приватного товариства.

За даними джерел Укрінформу у правоохоронних органах, ідеться про народного депутата Роберта Горвата (група “Довіра”).