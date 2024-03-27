СБУ повідомила про підозру російським урядовцям, які задіяли Бердянський морпорт для перекидання окупантів на фронт

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох російських високопосадовців, які причетні до ведення агресивної війни проти України.

Мова йде про:

– Олександра Пошивая – заступника міністра транспорту рф;

– Захарія Джіоєва – керівника федерального агентства морського та річкового транспорту росії;

– Сергія Сафонічева – очільника федеральної установи «Адміністрація морських портів Азовського моря» країни-агресора.

Після захоплення Бердянська вони організували використання місцевого морського торговельного порту для потреб міноборони рф.

За даними слідства, фігуранти задіяли цивільні судна морпорту для перекидання російських військ до тимчасово окупованих регіонів півдня України.

Це стало особливо актуальним для кремля після вибуху на «Керченському мосту», коли було порушено логістичні шляхи загарбників та їхнє забезпечення через тимчасово окупований півострів.

Крім того фігуранти організували зведення на території Бердянського морпорту та його акваторії російських фортифікаційних споруд і загороджень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Пошиваю, Джіоєву та Сафонічеву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігуранти перебувають на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України