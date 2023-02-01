СБУ викрила факти співпраці президента Мотор Січі з терористами так званої «днр»

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ «Мотор Січ», який підозрюється в роботі на агресора.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації «днр». Зокрема, через сплату «податків» та «зборів» у бюджет цього квазіутворення.

Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої «днр». Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу рф.

Встановлено, що через оборудку «бюджет» терористичної організації «днр» отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді «податків» від реалізації авіапродукції для потреб рашистів.

Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганта про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Крім цього під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ «Мотор Січ» від представників військово-політичного керівництва рф.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні цього року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України