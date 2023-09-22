Серійний злодій викрав та продавав майно людей, які вимушено виїхали з Нікополя

32-річний зловмисник скористався довірою сусідів, які лишили йому ключі від своєї домівки.

На початку вересня до поліції Нікополя звернулась жінка, яка повідомила що її обікрали. Загальна сума збитків становить майже 70 тис. гривень.

Правоохоронці встановили причетність до злочину сусіда, в якого були ключі від будинку та гаражу. Чоловік приглядав за собакою поки подружжя власників виїхало до більш безпечного міста.

В ході досудового розслідування частину викраденого вдалося вилучити та повернути власникам, інші речі правопорушник встиг продати та гроші витратити на власні потреби.

20 вересня слідчі повідомили крадію про підозру у вчиненні 9 фактів кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП