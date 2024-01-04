Шахрайка з Ізмаїльського району продавала в інтернет-мережі неіснуючий мотоцикл

Зловмисниця ошукала дев’ятьох громадян, спричинивши їм загалом матеріальний збиток у сумі понад 200 тисяч гривень. Слідчі повідомили правопорушниці про підозру. За скоєне їй загрожує від штрафу до позбавлення волі.

За сприяння співробітників управління кримінального аналізу поліцейські з’ясували, що жителька Ізмаїльщини разом зі своїм знайомим розробили злочинний план збагачення в інтернет-мережі за рахунок довірливих громадян. Вони розмістили у кількох соціальних мережах оголошення про продаж мотоцикла, якого насправді не мали. А коли до них телефонували потенційні покупці, просили перерахувати на картку передоплату. Щойно введені в оману громадяни надсилали зловмисникам гроші, ті більше не виходили на зв’язок.

Встановлено, що у такий спосіб безпосередньо жінка ошукала дев’ятьох жителів різних областей України, завдавши потерпілим загалом майже 215 тисяч гривень матеріальної шкоди. Гроші правопорушницею були витрачені на власні потреби.

Під час проведення санкціонованих обшуків працівники Ізмаїльського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області вилучили докази причетності громадянки до заволодіння чужими грошима шляхом обману.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді штрафу від 51 до 68 тис. гривень або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Матеріали щодо чоловіка поліцейські виділили в окреме провадження у зв’язку з тим, що кількість ошуканих ним громадян значно більша і ще встановлюється. Слідчі дії тривають», – прокоментував слідчий слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Валентин Янков.

Вкотре закликаємо громадян буди обачними під час покупок в інтернет-мережі у неперевірених продавців та магазинах і не сплачувати гроші наперед. Спочатку дочекайтеся бажаний товар, перевірте його, а потім платіть.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини