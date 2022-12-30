Що загрожує за використання петард да фейєрверків на Новий рік 2023

Поліція Києва нагадує громадянам про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. Порушникам, які ігноруватимуть обмеження може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Поліцейські разом з іншими профільними службами перевіряють дотримання законодавства щодо реалізації піротехніки на ринках та у роздрібно-торговельних мережах. Передає Інформатор.

Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо.

Статті, які передбачають покарання за реалізацію чи використання піротехнічних засобів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України:

– ст. 164 КУпАП – порушення порядку провадження господарської діяльності;

– ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство;

– ст. 182 КУпАП – порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях;

– 195-6 КУпАП – порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів;

– 296 ККУ – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Поліцейські разом з іншими профільними службами перевірятимуть дотримання законодавства щодо реалізації піротехніки, а також реагуватимуть на всі факти продажу чи використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів під час дії воєнного стану.