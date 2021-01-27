Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність двох цехів з виготовлення фальсифікованого алкоголю

В рамках протидії незаконному обігу підакцизних товарів співробітники Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі припинили незаконну діяльність двох потужних цехів по незаконному виготовленню фальсифікованих алкогольних виробів

В результаті проведених обшуків службовці виявили та задокументували факти незаконного масового виготовлення, зберігання, транспортування, збуту фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту.

Продукція реалізовувалась як на території Херсонської області, так і по всій території України.

Здійснити замовлення продукції було можливо використовуючи месенджери та соціальні мережі. Відправлення фальсифікованої алкогольної продукції в інші регіони України здійснювалося через кур’єрські служби доставки.

За результатами проведених обшуків виявлено алкогольної продукції на суму понад млн грн.

До суду направлені клопотання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України