Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність двох цехів з виготовлення фальсифікованого алкоголю

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В рамках протидії незаконному обігу підакцизних товарів співробітники Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі припинили незаконну діяльність двох потужних цехів по незаконному виготовленню фальсифікованих алкогольних виробів

В результаті проведених обшуків службовці виявили та задокументували факти незаконного масового виготовлення, зберігання, транспортування, збуту фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту.

Нет описания фото.

Продукція реалізовувалась як на території Херсонської області, так і по всій території України.

Здійснити замовлення продукції було можливо використовуючи месенджери та соціальні мережі. Відправлення фальсифікованої алкогольної продукції в інші регіони України здійснювалося через кур’єрські служби доставки.

Нет описания фото.

За результатами проведених обшуків виявлено алкогольної продукції на суму понад млн грн.

До суду направлені клопотання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України

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