Столичні оперативники затримали жінку за вчинення грабежу

Раніше судима за крадіжки, пограбування та наркозлочин 35-річна киянка пограбувала відвідувача кафе.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили їй про підозру. Порушниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів щодо попередження та розкриття злочинів на території міста Києва оперативники затримали підозрювану за пограбування. Для документування порушення на місце прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько, слідчі затримали киянку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що перебуваючи у закладі харчування на вулиці Глибочицькій жінка побачила на столі мобільний телефон відвідувача. Скориставшись тим, що за її діями ніхто не спостерігає, порушниця відкрито заволоділа ґаджетом та намагалась втекти. Однак, її затримали правохоронці та вилучили речовий доказ. Затримана — 35-річна киянка, раніше судима за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотичних речовин».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва