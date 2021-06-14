Суд наказал айтишника за взлом софта терминала АЗС и кражу бензина

Под покровом глубокой ночи, на одну из бензозаправочных станций в Киевской области подъехал автомобиль Hyundai i30. Водитель направил машину к колонке с терминалом самообслуживания и вставил заправочный пистолет в люк бензобака.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, молодой человек достал ноутбук, подключился к интернету и, получив доступ к программному обеспечению, управляющему терминалом, ввел специальный код, который позволил ему залить в бак 50 литров бензина совершенно бесплатно.

Спустя пару дней, злоумышленник снова посетил эту АЗС посреди ночи, уже на другом автомобиле (Dacia Logan). И снова он повторил действия, которые позволили совершенно безвозмездно заправить в бак 50 литров топлива.

Обнаружив недостачу горючего, администрация АЗС обратилась с заявлением в полицию, которая возбудила уголовное дело №12020110040000004 по статье 185 УК Украины (кража). В ходе расследования была установлена личность подозреваемого, который оказался жителем Киева, работающим в компании, которая разрабатывает системные решения по осуществлению контроля и учета для газо- и нефтехранилищ.

Работая оператором по обработке информации специальной компьютерной системы, разработанной для учета и самообслуживания автозаправочных станций, он превысил служебные полномочия тем, что использовал известные ему параметры бесплатного отпуска топлива.

Курьез заключается в том, что на сайте самой компании, предлагающей информационные системы для АЗС, говорится: «там, где установлено наше контрольно-измерительное оборудование и программное обеспечение, кражи и мошенничество – практически невозможны».

В суде обвиняемый полностью признал вину и объяснил свой поступок стремлением неправомерного обогащения. Он искренне раскаялся в содеянном, хотя это и не помогло ему ни сохранить работу, ни избежать уголовной ответственности.

Внимательно изучив личность обвиняемого и его карьерный прорыв из айтишника в воры, суд постановил присудить наказание в виде 3 лет лишения свободы. Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие прежних судимостей и то, что обвиняемый не состоит на учете нарколога, судья принял решение, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества. В результате, 3 года тюрьмы были заменены на 1 год испытательного срока.

Андрей Майданик, internetua.com