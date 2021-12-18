Суд оштрафував контрабандиста на 27 мільйонів, конфіскувавши купу золота і валюти, захованих від митників

Любомльський райсуд Волинської області виніс рішення щодо переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 9 грудня.

Протокол до суду передала Волинська митниця.

Конфісковується все, що порушник намагався таємно перевезти — 68 835 євро, 140 230 доларів США, 12 100 польських злотих, а також 327 позицій ювелірних виробів із золота (в тому числі із вставками), грануляту із золота, золотих злитків і монети, лому із золота.

Також суд оштрафував чоловіка у розмірі 100% вартості товарів — на 26,8 млн грн.

Інші обставини справи невідомі. Закон дозволяє оскаржити це рішення протягом десяти днів, але наразі інформації про подачу апеляції немає.