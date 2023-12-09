Суд виправдав від хабаря заступника сільського голови, визнавши провокацію серійного викривача

Недригайлівський районний суд Сумської області визнав заступника сільського голови невинуватим в одержанні неправомірної вигоди у поєднанні з її вимаганням.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 листопада.

У 2020 році в селі Коровинці Сумської області підприємець хотів встановити білборди. Заступник голови села нібито сказав, що це не буде безкоштовно і треба заплатити по 1000 доларів за кожен білборд.

На той момент село не мало правил розміщення зовнішньої реклами і посадовець ініціював їх затвердження. Потім виконком сільської ради дав дозвіл на розміщення двох білбордів терміном на 5 років. У дозволі на розміщення ще одного білборду відмовили, бо йшлося про локацію за межами села.

Після цього підприємець зайшов до посадовця у кабінет і, поспілкувавшись, залишив згорток із грошима у книжковій шафі.

Обвинувачений стверджував, що розмов про хабар не було. Він працював за компʼютером і начебто не помітив, як відвідувач поклав гроші у шафу. Він вважає, що відносно нього вчинено провокацію. За його заявою в ДБР зареєстрували кримінальну справу проти працівників правоохоронних органів і викривача.

Посадовець повідомив, що питання розміщення реклами не відносяться до його повноважень, а є повноваженнями сільської ради, а саме фінансово-економічного відділу сільської ради.

Інші допитані судом співробітники сільради та члени виконкому підтвердили, що обвинувачений ніяк не впливав на процес розгляду заяв щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Коровинська обʼєднана територіальна громада є однією з найменших в Україні і надходження до її бюджету невеликі. Тому місцеві посадовці начебто намагаються сприяти кожному підприємцю, який може бути потенційним платником до бюджету.

Після викриття заступника сільського голови підприємець зник, жодного білборду не встановив, гроші в сільську раду за підписаним договором не платив.

Раніше цей викривач сам замовив і оплатив виготовлення імітаційних доларових купюр, які співробітники СБУ помітили спеціальною фарбою. Потім ці «кошти» були використані для дачі хабара.

Після скерування справи в суд заявник за останні три роки в засідання ні разу не зʼявився. У матеріалах справи є лист, в якому він просить проводити судовий розгляд без його участі.

За клопотанням захисту суд проаналізував інформацію з відкритого доступу на сайті «Судова влада України» на предмет участі заявника в інших кримінальних справах.

Із 2014 року є 11 кримінальних проваджень у Сумській і Харківській областях, в яких цей чоловік був заявником і потерпілим.

Наприклад, він представлявся лісозаготівником, якому необхідно отримати посвідчення тракториста-машиніста для пʼятьох осіб, передавав неправомірну вигоду за вплив на рішення слідчого про непритягнення його знайомого до кримінальної відповідальності за злочин у сфері обігу наркотичних засобів, передавав хабар за користування приміщенням комунальної власності та ін.

Податкова служба надала інформацію, що за період із 2016-2020 років дохід цього підприємця становив 0 грн, за останні кілька років він декларації про доходи не подавав. Сьогодні за ним значиться податковий борг зі сплати єдиного податку. Внесок на соціальне страхування він взагалі не сплачував від моменту реєстрації як ФОП.

За даними Державної прикордонної служби України, 24.09.2022 цей чоловік перетнув державний кордон України.

Із відеозаписів НСРД вбачається, що викривач фактично вмовляв посадовця діяти всупереч вимогам закону. Нарікав, що йому потрібно буде зайвий раз техніку ганять, а «вибори на носу». У свою чергу, обвинувачений пояснював, що має бути дотримана процедура. Спостерігалася активна і наполеглива поведінка заявника, який всіляко шукав зустрічі із обвинуваченим, часто телефонував йому, приїздив до сільської ради без попередження та без домовленості.

Всього заявник телефонував обвинуваченому більше 150 разів, а останній телефонував тільки 13 раз і то, коли перенабирав заявника на пропущений виклик.

Суд вважає, що докази свідчать, що ні заступник сільського голови, ні будь хто інший не висловлював вимоги чи побажання хабара.

Коли підприємець отримав всі необхідні документи для розміщення реклами, то запитав у землевпорядника чи потрібно від нього щось іще і йому землевпорядник відповіла, що нічого не потрібно. Маючи всі документи, підприємець не покинув приміщення сільради, а пішов до кабінету обвинуваченого, де в черговий раз запитав, що від нього ще вимагається. Обвинувачений відповів, що нічого не потрібно, однак підприємець все ж залишив гроші у книжковій шафі.

Суд визнав чоловіка невинуватим у предʼявленому обвинуваченні і виправдав.