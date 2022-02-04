Суддю Слов’янського суду Донеччини за хабар засудили до 5,5 років в’язниці

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок судді Слов’янського міськрайонного суду Донеччини Ігорю Мінаєву за одержання 6 тисяч гривень хабара від адвоката.

Про це повідомила пресслужба антикорупційної прокуратури.

Суддя розглядав адмінпротокол щодо водія за керування авто нетверезому стані. За винагороду чоловік мав уникнути штрафу і зберегти водійські права.

За матеріалами справи, 27 вересня 2018-го близько 9 год. 25 хв., у приміщенні суду, на міжсходинковому майданчику між 3 та 4 поверхами, Мінаєв отримав від захисника 6000 гривень неправомірної вигоди. Гроші він помістив до сейфу в своєму робочому кабінеті та одразу ж був викритий правоохоронними органами.

Вироком Мінаєва визнано винуватим та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з забороною обіймати посади в судах строком на 3 роки і з конфіскацією майна. // Судовий репортер