Судитимуть членів транснаціональної злочинної організації, які «спеціалізувалися» на викраденні людей та вимаганні

У злочинної організації було два відокремлених «підрозділи» – у Києві та Одесі. «Працювали» вони як на території цих областей, так і в інших регіонах. Кримінальні злочини супроводжувалися фізичним насильством.

Викрили та задокументували діяльність злочинної організації оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. Як встановили поліцейські, у злочинної організації було два відокремлених «підрозділи» – у Києві та Одесі. Лідер та учасники угруповань — вихідці з іншої країни.

В ході слідства правоохоронці отримали докази причетності зловмисників до скоєння чотирьох фактів протиправної діяльності: вимагання 500 тис. дол. США, викрадення двох громадянин та вимагання в них 28 та 100 тис. дол. США, а також незаконне заволодіння автомобілем ще в одного чоловіка. Всі дії учасників угруповання супроводжувалися погрозами застосування фізичного насильства до членів родин потерпілих та навіть їх побиття.

Заходи з викриття фігурантів проводилися у три етапи. За їх результатами поліцейські затримали 10 осіб. Ще чотирьох їх спільників, котрі порушили норми міграційного законодавства, було примусово видворено за межі країни.

На даний час за погодженням із Офісом Генерального прокурора обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочинної організації скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

— ст. 189 (вимагання);

— ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

— ст. 255 (створення злочинної організації);

— ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

— ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Стосовно ще п’ятьох членів злочинної організації матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, слідство у якому триває.

Зловмисникам може загрожувати покарання — позбавлення волі від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України