Судитимуть чоловіка, який під час окупації Куп’янщини був «начальником управления финансов»

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного мешканця смт Дворічна за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, влітку минулого року обвинувачений добровільно обійняв посаду «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», розташованій в м. Куп’янськ.

Колаборант керував діяльністю управління фінансів: розробляв проєкти бюджету «ВГА», планував роботу очолюваного управління, контролював виконання планів доходу бюджету Куп’янського району, готував звіти, організовував розробку посадових інструкцій підлеглих працівників тощо.

Після звільнення Куп’янщини колаборант втік до Харкова, де намагався у великому місті сховатись від українського правосуддя, однак був затриманий правоохоронцями.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура