Судитимуть окупаційну посадовицю обласної Військово-цивільної адміністрації на Луганщині

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої начальниці одного з відділів Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Їй інкримінують колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці лютого 2022 року екскерівниця добровільно перейшла на бік окупантів. Обійнявши фейкову посаду «заступника голови Сєвєродонецької адміністрації ЛНР», вона виконує доручення окупаційної адміністрації РФ, сприяючи їм у легалізації та легітимації влади на тимчасово захопленій території Луганської області.

Досудове розслідування здійснювали слідчі 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил