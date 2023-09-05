Судитимуть учасників злочинної організації шахраїв, які заволоділи коштами аграріїв майже на ₴100 млн.

Чотирьом учасникам злочинної організації може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили шахрайську «схему» та встановили її учасників оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. За даними правоохоронців, організував діяльність злочинної організації 51-річний житель Дніпра. Залучив до її функціонування знайомих та рідних.

Представляючись керівниками різних комерційних структур, ділки пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали на заздалегідь створений фігурантами банківський рахунок кошти, але товар так і не отримували. Отримані гроші розподілялися між усіма учасниками в залежності від ролей та участі. Деякі зі зловмисників легалізували кошти шляхом придбання елітних авто.

У ході слідства правоохоронці встановили причетність фігурантів до заволодіння коштами компаній на суму майже 100 млн грн.

У лютому 2023 року поліцейські, співробітники ДБР та Офісу Генерального прокурора затримали чотирьох учасників злочинної організації шахраїв та повідомили їм про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу:

– ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

– ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

– ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України