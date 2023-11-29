Судитимуть заступника голови Федерації профспілок, викритого у незаконному відчуженні майна на суму понад ₴138 млн.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника голови Федерації профспілок України. За даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оцінково — будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.
Посадовець обвинувачується у розтраті чужого майна, зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, що раніше ДБР повідомило про підозру чотирьом колишнім київським чиновникам у справі про незаконну передачу майна профспілкам. У межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження майна до АРМА передано понад 440 об’єктів, що знаходились в користуванні профспілок.
Подальше досудове розслідування триває.