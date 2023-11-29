Систематично знущався з матері: криворізькі поліцейські повідомили про підозру 49-річному чоловіку

Кривдник неодноразово ображав власну матір, висловлюючись на її адресу нецензурною лайкою.

Спочатку мати деякий час замовчувала факти насильства, але потім почала звертатися до поліції.

Правоохоронці проводили з підозрюваним профілактичні бесіди. Тричі притягували його до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак чоловік продовжував вчиняти насильство.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та 22 листопада оголосили кривднику підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

28 листопада правоохоронці відділення поліції №5 Криворізького РУП скерували справу до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції