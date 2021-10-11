Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, — адвокат

За словами адвоката, за зміну показів правоохоронці побили таксист

Адвокат таксиста, в машині якого виявили бездиханне тіло народного депутата Антона Полякова, заявив, що його підопічного побили у відділку за дачу неправдивих свідчень.

Про це адвокат розповів журналістам ТСН.

«Він дав покази. Він не знав і не міг знати, чи вони щось вживали, чи не вживали. Він збрехав, що підібрав його на транспортній зупинці, а насправді йому його підвезли з іншої машини і попросили доправити додому. От і все. Спершу він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки і віз. От хлопці його і покарали. Але слідів немає, експертиза не покаже», — заявив адвокат.

За його словами, з боку правоохоронців були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділку таксист провів майже добу, і це суперечить законодавству. До того ж від адвоката приховували, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що до правоохоронців позиватись не будуть. «Він звичайних хлопець і просто хоче жити», — додав адвокат.

Водночас адвокат підтвердив попередні покази про те, що в машину померлий депутат сів при тямі, але майже одразу у нього почалася нудота і конвульсії. Тож водій порушив правила, щоб доправити Полякова до лікарні. В цей час його і зупинила поліція. Поки народному депутатові надавали допомогу правоохоронці, таксист зателефонував у «швидку».

Разом із тим, як стало відомо ТСН, таксист виявився із кримінальним минулим. Від 2017 р. він проходить у справі за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми).

Нагадаємо, депутатка Верховної Ради Галина Янченко заявила, що токсикологічна експертиза виявила у тілі Полякова сліди алкоголю і метадону.

Поліція схиляється до версії природної смерті, але не виключає отруєння Полякова. // LB.ua