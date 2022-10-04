Трьом працівникам колонії та співробітнику СІЗО на Херсонщині повідомлено про підозру у колаборації з окупантами

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури трьом працівникам виправної колонії та одному співробітнику слідчого ізолятора на Херсонщині повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Херсонської області, добровільно погодились обійняти керівні псевдопосади в одній із виправних колоній та слідчому ізоляторі.

Працюючи у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі вони активно підтримують збройну агресію РФ проти України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ ВБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура