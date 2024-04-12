Ціна зізнанням, які дають під тортурами, всім відома: Таджикистан засудив дії рашистів після теракту
Міністр закордонних справ Таджикистану Сіроджиддін Мухріддін засудив застосування тортур до таджикистанців, яких затримали за підозрою у скоєнні теракту в “Крокусі”.
На засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД у Мінську він заявив, що російські силовики мають дотримуватися норм і принципів міжнародного права, особливо щодо презумпції невинності, заборони катувань і жорстокого поводження, пише “Азия-Плюс”.
“Демонстрація у відкритому інформаційному просторі кадрів затримання ймовірних виконавців терористичного акту із застосуванням тортур до них у вигляді нанесення тілесних каліцтв є неприпустимою. Ціна зізнань, здобутих у такий спосіб, усім добре відома”, – додав він.
За його словами, через це може сформуватися негативне сприйняття щодо громадян Таджикистану і таджиків. // УНІАНTweet