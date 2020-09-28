У Чернігові 12-річна дитина звинуватила знайомого матері у розбещенні
У Чернігові 12-річна дівчинка звинуватила знайомого своєї матері у примусі до орального сексу.
Про це повідомляють «Надзвичайні новини» з посиланням на «Обозреватель».
Зазначається, що 34-річного чоловіка опитали, але поки не затримували.
«Дівчинка самостійно звернулася до поліції із заявою 27 вересня. Зараз призначено відповідні експертизи», – уточнило джерело видання.
Відомо, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 (Сіверщина неповнолітніх) Кримінального кодексу України, деталі події встановлюються.