У Чернігові 12-річна дитина звинуватила знайомого матері у розбещенні

У Чернігові 12-річна дівчинка звинуватила знайомого своєї матері у примусі до орального сексу.

Про це повідомляють «Надзвичайні новини» з посиланням на «Обозреватель».

Зазначається, що 34-річного чоловіка опитали, але поки не затримували.

«Дівчинка самостійно звернулася до поліції із заявою 27 вересня. Зараз призначено відповідні експертизи», – уточнило джерело видання.

Відомо, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 (Сіверщина неповнолітніх) Кримінального кодексу України, деталі події встановлюються.