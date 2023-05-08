У Дніпрі викрито схему по якій за 4 тис доларів США обіцяли незаконне переправлення ухилянтів за кордон (ФОТО)

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру жителю м. Запоріжжя за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центральної окружної прокуратури міста Дніпра.

За даними слідства, підозрюваний організував схему переправлення чоловіків через держкордон в умовах воєнного стану.

Він через свого знайомого, виготовляв документи, які надавали право перетнути кордон нібито для перевезення до України благодійної допомоги.

Таку послугу він оцінював у 4000 доларів США.

Чоловіка затримано у м. Дніпро під час отримання частини коштів у сумі 2600 доларів США від місцевого мешканця призивного віку.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі слідчими слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники міграційної поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.