У Хмельницькому поліцейські врятували жінку з трьома дітьми від чоловіка-насильника

Спочатку працівники поліції відвезли жінку до кризової кімнати, а потім допомогли влаштуватися до соціального центру. Сімейного насильника притягнули до адміністративної відповідальності.

25 жовтня на лінію «102» зателефонувала маленька дівчинка, назвала адресу, сказала, що тато б’є маму, і попросила про допомогу.

За вказаною адресою невідкладно виїхала мобільна група поліції з реагування на факти домашнього насильства.

Прибувши на місце, поліцейські побачили, що 32-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Як виявилось, він спочатку конфліктував із рідним батьком, а потім перекинувся на дружину та дітей.

Жінка зізналася, що чоловік вже не вперше підіймає на неї руку і постійно тисне психологічно. Але вона боялася будь-куди звертатися, оскільки повністю залежить від нього матеріально, маючи на руках трьох діток віком 11, 8 і 2 роки.

Проте поліцейські запевнили потерпілу, що є чимало соціальних можливостей їй допомогти, і не можна залишати ситуацію напризволяще.

Відтак, на сімейного насильника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП, а жінці з дітьми допомогли облаштуватися окремо.

— Спочатку ми доправили потерпілу з дітьми до кризової кімнати, де вони змогли перебути кілька перших днів, а потім сконтактували із соціальним центром і перевезли їх туди, — розповідає Віталій Наглій, координатор мобільних груп поліції з реагування на факти домашнього насильства. — Наразі з жінкою та дітьми постійно працюють психологи, юристи та соціальні працівники. Вони у безпеці, мають дах над головою, їжу та усі необхідні речі.

З початку року на Хмельниччині поліцейські склали вже 2766 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування). Правоохоронці закликають потенційних та реальних жертв сімейних насильників не мовчати і вчасно звертатися за допомогою, щоб не було запізно. Пам’ятайте, із будь-якої ситуації є вихід.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області