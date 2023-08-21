У Кіровській області РФ зек-«вагнерівець», який повернувся з України, жорстоко побив та зґвалтував дівчину

У грудні 2020-го на Кіровщині було скоєно резонансне вбивство. В одній із квартир у селищі Созимський було виявлено тіло 20-річної студентки коледжу з відкритою раною голови.

Виявилося, що тоді її на ґрунті ревнощів забив молотком 24-річний співробітник УФСІН Олексій Костромін.

Хлопець намагався втекти, але його спіймали та засудили за вбивство. Але навіть п’яту частину терміну колишній силовик так і не відсидів. Він вирушив добровольцем до ПВК «Вагнер» і нещодавно повернувся на волю.

Незабаром він став підозрюваним у ще одному злочині. За версією слідства, 18 серпня Костормін жорстоко побив, а потім зґвалтував 26-річну дівчину. Постраждала опинилась у лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, забиттям мозку, переломом обличчя, колотими ранами шиї та контузією очних яблук. Вона знаходиться в реанімації у тяжкому стані. // Baza