У Києві організовану групу викрито у збуті фальсифікованого лікарського засобу «Соматин»

Членам угруповання загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідчі управління поліції в метрополітені під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 7 викрили організовану злочинну групу за збут фальсифікованого лікарського засобу «соматин». Правоохоронці з’ясували, що до угруповання входило троє осіб між якими заздалегідь були розприділені ролі. Готову продукцію збували за допомогою Інтернет-магазину.

Як розповів начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель, правоохоронці задокументували протиправну діяльність організованої злочинної групи:

«Ми з’ясували, що раніше судимий за скоєння аналогічного злочину організатор, залучив осіб з метою виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованого лікарського засобу. Правоохоронці провели ряд оперативних закупівель, аби довести їх причетність до скоєння злочину.

Після чого, було проведено санкціоновані обшуки та з гаража, який винаймали зловмисники у місті Харкові вилучено понад 500 ємкостей із соматином, фальсифікатом та фуфламіцином. Після проведених слідчих дій, діяльність організованої групи була нами припинена», — додав правоохоронець.

Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 7 повідомили правопорушникам про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів), ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва