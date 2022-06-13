У Києві учасники організованої групи ошукали громадян на ₴750 тис. під виглядом працевлаштування в Європі

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи (ч. 4 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинного угрупування, діючи на території столиці з початку 2017 по кінець 2019 року, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян під приводом надання послуг з працевлаштування в Нідерландах, Норвегії та інших країнах Європи.

З метою приховування своєї злочинної діяльності зловмисники реєстрували фірми, які не мали ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності, та представлялись працівниками таких фірм під час спілкування з потерпілими.

Після підписання договору про надання послуг та отримання від громадян авансового платежу у розмірі від 9 до 14 тисячі гривень, жодних дій, направлених на їх реальне працевлаштування зловмисники не вчиняли, припиняли свою роботу та переїжджали до іншого офісу.

У такий спосіб зловмисникам вдалося ошукати 55 потерпілих на суму понад 750 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУНП у місті Києві, за матеріалами Департаменту міграційної поліції Національної поліції України.

Київська міська прокуратура