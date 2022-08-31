У Кривому Розі затримали чоловіка, який на викраденому авто скоїв наїзд на жінку

Під час відпрацювання міста поліцейські виявили автомобіль, який перебував у розшуку, та затримали автовикрадача.

30 серпня до поліції звернувся 47-річний чоловік та повідомив, що напередодні загубив ключі від автомобіля, а вранці виявив, що автомобіль викрадено. На одній із вулиць Покровського району поліцейські помітили викрадений автомобіль та встановили, що автокрадій скоїв наїзд на 78–річну жінку. Після скоєння ДТП він вибіг з транспорту та намагався втекти від поліцейських.

Співробітники відділення поліції №3 затримали 25-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Також за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Потерпілу жінку доставили до лікарні. Вона отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції