У Києві до 11 років позбавлення волі засуджено ґвалтівника 13-річної дівчинки

За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок 33-річному чоловіку за фактом зґвалтування дівчинки, яка не досягла 14-річного віку, та втечі з-під варти (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 393 КК України).

Ювенальними прокурорами у суді доведено, що уродженець Черкаської області у 2021 році, перебуваючи у столиці, познайомився з 13-річною киянкою.

Втершись дівчинці у довіру та використавши її безпорадний стан, зловмисник зґвалтував її.

Перебуваючи під вартою за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої, чоловік втік з приміщення управління поліції, однак наступного дня був знов затриманий та у подальшому постав перед судом за вчинені злочини.

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до 11 років позбавлення волі, з одночасним внесенням відомостей до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура