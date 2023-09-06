У Києві правоохоронці затримали квартирного злодія

Чоловік проник в чуже помешкання шляхом віджиму вікна та викрав речі власників. Порушнику повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 на службовий планшет наряду реагування управління поліції охорони у м. Києві надійшло повідомлення про квартирну крадіжку вулиці Дністровська. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили пошкоджене вікно на першому поверсі та власницю квартири, яка стала свідком злочину. Виявилось, що заявниця разом зі своїм чоловіком переслідували зловмисниками та допомогли поліцейським затримати його на сусідній вулиці.

Правопорушником виявився 37-річний мешканець Полтавської області, який неодноразово був судимий за скоєння крадіжок, хуліганства та умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження. Майно власників було знайдено неподалік, чоловік викинув рюкзак з викраденими речами. На місце для документування прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для документування злочину.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Запобіжний захід йому обере суд. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва