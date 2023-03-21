У Києві судитимуть афериста, який привласнив земельну ділянку та дві столичні квартири

Вартість майна становить близько 1,6 мільйона гривень. Наразі обвинувачений за рішенням суду перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування співробітники Шевченківського управління поліції викрили чоловіка, який за підробленими документами привласнив земельну ділянку та дві квартири, що належать територіальній громаді столиці.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, аферист зареєстрував за собою право власності на вказані об’єкти нерухомості, які згодом продав:

«Слідчі за погодженням з окружною прокуратурою подали до суду клопотання щодо накладення арешту на земельну ділянку та квартири. Встановлено, що вартість заарештованого майна становить близько 1 600 000 гривень».

Наразі досудове розслідування у кримінальних провадженнях, які були розпочаті за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 – підроблення документів, ч. 3, ч. 4 ст. 190 – шахрайство та ч. 2 ст. 209 – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України – завершено.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці для розгляду справи по суті.

«Наразі обвинувачений утримується під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва