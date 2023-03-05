У Києві судитимуть водія, який п’яним збив жінку на пішохідному переході

Порушник перевищив дозволену швидкість на дорозі, виїхав на регульований пішохідний перехід та скоїв наїзд на потерпілу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Подія трапилась у жовтні минулого року. До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Січових Стрільців трапилась дорожньо-транспортна пригода. Тоді, на місці працював екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Шевченківського управління поліції Сергій Демчук, правоохоронці провели огляд місця події та призначили ряд експертиз:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння водій авто «Мерседес» рухався по вулиці Січових Стрільців та наближався до регульованого світлофорам пішохідного переходу. Керманич напідпитку проігнорував вимоги червоного сигналу світлофору, виїхав на регульований пішохідний перехід та скоїв наїзд на жінку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала численні травми. Затриманий – раніше не судимий киянин, 1990 року народження».

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили винуватцю аварії про підозру.

«Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скерували до Шевченківського районного суду столиці для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років», – додав Сергій Демчук.

Відділ комунікації поліції Києва