У Львові викрили неповнолітнього шахрая, який видурив у двох пенсіонерок значні суми коштів грошей

Як встановили правоохоронці, одна з потерпілих жінок передала зловмиснику банківську картку, з якої той зняв усі кошти – 2 тисячі гривень, а інша віддала йому 140 тисяч гривень готівкою.

Для обох жертв шахрай вигадав однакову «легенду».

За словами першої потерпілої, 80-річної жительки Львова, до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, отримав травми і для проведення йому термінової операції необхідні гроші. Жінка повірила у цю вигадану історію і в подальшому, оскільки не мала вдома готівки, передала зловмиснику банківську картку, з якої той зняв та привласнив усі кошти – 2 тисячі гривень. З’ясувавши, що в аварію син не потрапляв, а насправді вона стала жертвою шахрайства, пенсіонерка звернулась за допомогою у поліцію.

Така ж історія повторилась з іншою мешканкою Львова, також пенсіонеркою віком 78 років. Цього разу жінка передала незнайомцю усю готівку, яку мала вдома – 140 тисяч гривень.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 17-річний мешканець Кіровоградської області, який тимчасово проживає у Львові.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, паередбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області