У Львові затримали чоловіка, який вчинив крадіжку в студентському гуртожитку

24 квітня, близько третьої години ночі на лінію 102 надійшов виклик про крадіжку в гуртожитку на вулиці Шімзерів.



Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Приїхавши на місце події, патрульні 3-ього батальйону в одному із коридорів виявили невідомого. Згодом, зі слів поліцейські з’ясували, що цей чоловік проник до кімнати і викрав гаманець та телефон в іноземця.

Під час поверхневої перевірки цих речей у 39-річного львів’янина не виявили. Однак, завдяки професійним навичкам патрульним, вдалося встановити, що він встиг заховати телефон. Чоловік показав місце сховку. До слова, чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речовий доказ вилучили.

Згодом, ще з однією заявою звернулася 25-річна мешканка гуртожитку і повідомила про крадіжку телефону саме затриманою особою. // Діло