У Миколаєві судили працівників вишу, які торгували дипломами

Усі троє підсудних уклали угоди про визнання винуватості. Працівники університету отримали по 3 роки позбавлення волі умовно із забороною на 3 роки обіймати посади щодо адміністрування і користування електронними базами. Третього співучасника визнали винним у шахрайстві й підбурюванні до підкупу та оштрафували на 51 тисячу гривень.

Центральний суд Миколаєва визнав винними трьох осіб, які робили бізнес на внесенні неправдивої інформації про здобуття вищої освіти до Єдиної державної електронної бази. Про це повідомляє “Судовий репортер” з посиланням на вирок від 23 листопада.

На початку січня 2021 року фахівець деканату фармації приватного закладу вищої освіти “Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика” вирішила підшукувати осіб, які без фактичного навчання в університеті, хочуть отримати диплом із внесенням неправдивих даних до електронної бази й можуть за це заплатити.

На лаві підсудних опинились фахівець деканату фармації, викладач, який був оператором ЄДЕБО, і громадянин, який підшукував клієнтів.

Один із так званих клієнтів, розуміючи, що його підбурюють до злочину, звернувся у правоохоронні органи. Він розповів, що обвинувачений пропонував передати через нього 65 тисяч гривень для керівництва університету за фейковий диплом.

За інформацією слідства, обвинувачений обманював, кажучи, що має тісні особисті зв’язки з керівниками університету і насправді не планував передавати їм кошти.

У березні 2021-го за грошову винагороду оператор вніс до електронної бази неправдиві дані про навчання трьох осіб у ПЗВО “Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика” з виготовленням підробленого диплома про вищу освіту. Через два тижні його дії викрили правоохоронці. // Діло