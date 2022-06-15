У Шепетівці до 8 років ув’язнення засудили чоловіка, який до смерті побив свого знайомого

Подія сталася 31 травня минулого року. Наразі Шепетівський міськрайонний суд вже закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і засудив зловмисника до 8 років ув’язнення.

Під час з’ясування стосунків 28-річний чоловік завдав своєму товаришу по чарці чимало ударів по голові. Від отриманих травм останній помер на місці, а зловмисник, зрозумівши, що накоїв, втік з місця події. Тіло загиблого виявила сусідка і повідомила до поліції.

Під час огляду місця злочину та опитування свідків, проведення ряду негласних слідчих дій правоохоронці встановили, що напередодні 60-річний власник будинку вживав спиртне зі своїм знайомим. Під час розпиття оковитої господар попросив гостя піти, після чого розпочалась словесна суперечка.

Під час з’ясування стосунків візитер почав наносити своєму опоненту численні удари кулаками по голові. Від отриманих травм останній помер на місці.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), і засудив його до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області