У службовій недбалості зі збитками у 22 млн. підозрюють директора комбінату на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури директору комбінату хлібопродуктів повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до псування 14 тис тонн пшениці із числа Держрезерву ( ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у період з 2012 по 2018 роки не забезпечив належне зберігання сільськогосподарської продукції Державного агентства резерву України, а саме не проводив освіження зерна пшениці, що призвело до його псування.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи збитки склали 22,3 млн грн.

Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури