Керівник громадської організації заробляв на знятті призовників з військового обліку для безперешкодного виїзду з України

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури керівнику громадської організації повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживанні впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему незаконного заробітку шляхом надання своїх «послуг» в знятті призовників з військового обліку у військкоматі для подальшого безперешкодного виїзду з України.

Він обіцяв «вирішити питання» через військово-лікарську комісію та РТЦК шляхом постановлення неправдивого діагнозу та подальшого зняття із військового обліку у зв’язку із непридатністю до військової служби.

Своїх клієнтів він детально інструктував про порядок оформлення документів та спосіб перетину кордону.

Такі «послуги» оцінював у 8 500 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ним неправомірних коштів за фіктивні документи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури