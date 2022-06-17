У столиці зловмисник викрав ваучери на продукти харчування для переселенців

Працюючи у типографії чоловік зробив копії сертифікатів в один із супермаркетів та розраховувався ними. Слідчі відкрили кримінальне провадження та проводять перевірку.

До поліції Києва із заявою звернулися представники благодійної організації «Червоний Хрест» із повідомленням про те, що у одному із супермаркетів вони замовили 6000 тисяч подарункових карток номіналом 500 гривень, які призначені для розрахунку за продукти харчування. Дані сертифікати призначалися для осіб, які постраждали від бойових дій та вимушених переселенців. Однак, під час пред’явлення на касі, деякі з них виявилися недійсними.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, у ході проведення слідчих дій правоохоронці з’ясували, що дані сертифікати друкувалися у типографії:

«Ми встановили, що працівник фірми, який друкував ваучери, скопіював їх собі на телефон та у подальшому розраховувався ними в електронному вигляді. Завдяки службі безпеки одного із провідних банків, нам вдалося встановити особу зловмисника. Це – раніше не судимий уродженець Тернопільської області, 1991 року народження. Чоловік встиг використати 21 ваучер. Наразі ми проводимо перевірку та збираємо належну доказову базу, аби скерувати матеріали до суду».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва