У столиці затримали агресивне бидло, яке напало на поліцейських (відео)

Під час патрулювання працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, однак пасажирка почала відразу себе агресивно поводити, вдарила правоохоронця та розбила його бодікамеру. Окрім того, у іншого пасажира авто правоохоронці виявили наркотики. За напад на працівника правоохоронного органу фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі, а чоловіку за зберігання наркотиків – до п’яти років обмеження волі.

Під час патрулювання території Голосіївського району столиці спецпризначенці полку поліції № 1 помітили автомобіль, з якого гучно грала музика, а з вікна пасажирка висунула ноги. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки, однак під час спілкування пасажирка авто почала себе агресивно поводити.

Працівники поліції намагалися вгамувати киянку, але та вдарила правоохоронця по обличчю та розбила бодікамеру. Фігурантку одразу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили її до територіального управління поліції.

Крім того, під час огляду автомобіля спецпризначенці виявили у пасажира марихуану, яку він зберігав для власного вживання. Чоловіка дізнавачі затримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України, а речові докази вилучили та направили на проведення експертизи.

За даними фактами слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За такі дії жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі, а чоловіку до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва