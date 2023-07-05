У Вінниці експосадовицю судитимуть за привласнення майна медичного закладу на суму понад ₴245 тисяч

Слідчі повідомили жінці про підозру за 86 фактами незаконної діяльності та завершили розслідування.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, 56-річна жінка, яка займала посаду головного бухгалтера стоматологічної поліклініки, без відома головного лікаря за допомогою електронного ключа і паролю здійснювала підробку документів на перекази за товари, які медичною установою не замовлялись.

Товаром розпоряджалась на власний розсуд. Серед замовленого була комп’ютерна техніка, медичний одяг та інші речі. Загалом зловмисниця завдала збитків медзакладу на понад 245 тисяч гривень. Керівники лікувальної установи запідозрили жінку у неправомірних діях, звільнили її з посади та повідомили про це до поліції.

На підставі зібраних доказів і ряду слідчих дій та експертиз слідчі Вінницького районного управління поліції за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомили ексголовній бухгалтерці про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема, за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. ч. 1, 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано до суду.

Відділ комунікації поліції Вінницької області