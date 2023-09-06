У Запоріжжі керівнику військкомату повідомили про підозру в підробленні офіційних документів

З метою завищення службових показників та отримання премії очільник військкомату складав та видавав постанови з неправдивими відомостями про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку. За вчинений злочин фігуранту може загрожувати до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування.

Слідчі обласного главку разом із працівниками управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України під процесуальним керівництвом Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста на підробці документів.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що керівник військкомату під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) Кодексу України про адміністративні правопорушення, підробляв документи. Зокрема за відсутності протоколів про адміністративне правопорушення складав та видавав адміністративні постанови з неправдивими відомостями. Всього він встиг підробити 18 офіційних документів.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності фігуранта до злочинної діяльності.

31 серпня йому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області