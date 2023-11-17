У заволодінні понад ₴3,5 млн. на ремонті медзакладу Запоріжжя підозрюється керівник приватного підприємства

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства-підрядника у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор комерційної структури за договором із Запорізькою обласною радою організував проведення капітального ремонту одного з медичних закладів Запоріжжя. На ремонт даху, утеплення будівлі та реконструкцію інженерних комунікацій із місцевого бюджету було виділено 26 млн грн.

Із метою заволодіння частиною цих коштів підозрюваний вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та умисно завищив фактичний обсяг та вартість проведених робіт.

Внаслідок цього фірмі-підряднику з місцевого бюджету перерахована надмірна оплата у сумі понад 3,5 млн грн за фактично не виконані роботи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції України в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура