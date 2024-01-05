У Житомирі судитимуть вчительку ліцею, яка виправдовувала російську збройну агресію

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно житомирянки за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, вчителька одного з ліцеїв міста Житомира, маючи проросійські погляди, неодноразово нав’язувала колегам своє «бачення» політичних подій в Україні.

Підозрювана свого часу викладала російську літературу, яку вже давно виключили з переліку навчальних предметів. Ностальгувала за минулим та була незадоволена таким фактом.

Так, у травні 2023 року, спілкуючись з колегами у кімнаті вчителів, прихильниця країни-окупанта виправдовувала збройну агресію росії, зневажливо висловлювалася про українців.

Досудове слідство проводило УСБУ в Житомирській області.

Довідково. З початку повномасштабного збройного вторгнення росії в Україну Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області викрито шість вчителів, які пропагували проросійські наративи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури